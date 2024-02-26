Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  51689 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  103212 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  104242 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  106434 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  132787 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  146798 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  135689 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  131203 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  127338 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  114110 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 11:15  •  13092 просмотра

Read in English

Противник подтянул на Купянское направление резервы росгвардии, чтобы усилить свой кордон и не допустить прорыва украинских диверсантов, опасаясь повторения прошлогодней активной диверсионной деятельности в этом районе.

Враг подтянул резервы, в том числе подразделения росгвардии, на купянское направление, чтобы укрепить свою границу и помешать диверсантам. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Он отметил, что для врага на Харьковском направлении Купянск остается основным населенным пунктом, куда он продолжает подтягивать силы и резервы.

На этом направлении у него там достаточно много различной техники и личного состава. Кроме того, с существенно рф они укрепляют линию обороны, линию границы. Туда подтянули подразделения росгвардии. Конечно, не для наступательных действий, а для предотвращения прорыва

- сказал Илья Евлаш.

Он напомнил, что в прошлом году, на этом направлении активно работали диверсионные группы, в том числе представители "РДК". Поэтому, по его словам, сейчас россияне пытаются усилить границу.

ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" в список террористических организаций11 января 2024, 22:17 • 30029 просмотров

Также он отметил, что противник применяет много КАБов, Су-34, Су-35. пехоту, технику. Из-за погодных условий начали активно применять и баги, чтобы доставлять штурмовые подразделения на линию соприкосновения.

Однако, украинские защитники научились давать отпор превосходящим силам противника и благодаря их действиям противник теряет до 60% техники при попытках наступления. Кроме того, на направлении украинские войска укрепились и построили мощную линию обороны, оборудовали бетонные ДОТы, умело использует особенность местности.

Силы обороны совершили отход от села Ласточкино - спикер ОСГВ "Таврия"26 февраля 2024, 10:10 • 13371 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Ворог підтягнув росгвардійців на кордон поблизу Куп'янська - Євлаш про ситуацію на Харківському напрямку
Enemy pulls russian troops to the border near Kupyansk - Yevlash on the situation in the Kharkiv sector
Новости по теме

Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

Противник подтянул на Купянское направление резервы росгвардии, чтобы усилить свой кордон и не допустить прорыва украинских диверсантов, опасаясь повторения прошлогодней активной диверсионной деятельности в этом районе.

Война •   •  13092 просмотра
Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

россия продолжит использовать энергию как оружие - британская разведка

Британская разведка пришла к выводу, что россия, вероятно, продолжит использовать энергию как оружие.

Война •   •  15839 просмотра
россия продолжит использовать энергию как оружие - британская разведка

Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд

Лорд Джейкоб Ротшильд, выдающийся британский финансист и член банковской семьи Ротшильдов, умер в возрасте 87 лет.

Экономика •   •  10093 просмотра
Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд

На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов

Саперы обследовали 210 476,7 га территории деоккупированной Херсонской области, обнаружили и обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов.

Общество •   •  13975 просмотра
На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов

Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2 возле немецкого пограничного перехода до 13:00 в знак протеста против аграрной политики ЕС, угрожая продолжить или начать новые блокады.

Новости Мира •   •  54448 просмотра
Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.

Война •   •  50964 просмотра
Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Существует глобальный дефицит боеприпасов из-за нехватки пороха, вызванной повышенным спросом во время войны в Украине, что делает закупку снарядов очень сложной.

Война •   •  103212 просмотра
Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

россияне обстреляли прифронтовое село на Запорожье, ранены двое мужчин - ОВА

Двое мужчин получили ранения в результате обстрела российской артиллерией прифронтового села Приморское Васильковского района.

Война •   •  41258 просмотра
россияне обстреляли прифронтовое село на Запорожье, ранены двое мужчин - ОВА

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  38343 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка.

Экономика •   •  104242 просмотра
Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка