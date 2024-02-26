Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении
Киев • УНН
Противник подтянул на Купянское направление резервы росгвардии, чтобы усилить свой кордон и не допустить прорыва украинских диверсантов, опасаясь повторения прошлогодней активной диверсионной деятельности в этом районе.
Враг подтянул резервы, в том числе подразделения росгвардии, на купянское направление, чтобы укрепить свою границу и помешать диверсантам. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.
Детали
Он отметил, что для врага на Харьковском направлении Купянск остается основным населенным пунктом, куда он продолжает подтягивать силы и резервы.
На этом направлении у него там достаточно много различной техники и личного состава. Кроме того, с существенно рф они укрепляют линию обороны, линию границы. Туда подтянули подразделения росгвардии. Конечно, не для наступательных действий, а для предотвращения прорыва
Он напомнил, что в прошлом году, на этом направлении активно работали диверсионные группы, в том числе представители "РДК". Поэтому, по его словам, сейчас россияне пытаются усилить границу.
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Также он отметил, что противник применяет много КАБов, Су-34, Су-35. пехоту, технику. Из-за погодных условий начали активно применять и баги, чтобы доставлять штурмовые подразделения на линию соприкосновения.
Однако, украинские защитники научились давать отпор превосходящим силам противника и благодаря их действиям противник теряет до 60% техники при попытках наступления. Кроме того, на направлении украинские войска укрепились и построили мощную линию обороны, оборудовали бетонные ДОТы, умело использует особенность местности.
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Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении
Противник подтянул на Купянское направление резервы росгвардии, чтобы усилить свой кордон и не допустить прорыва украинских диверсантов, опасаясь повторения прошлогодней активной диверсионной деятельности в этом районе.
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