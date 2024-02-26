Ворог підтягнув росгвардійців на кордон поблизу Куп'янська - Євлаш про ситуацію на Харківському напрямку
Київ • УНН
Противник підтягнув на Куп'янський напрямок резерви росгвардії, щоб посилити свій кордон і не допустити прориву українських диверсантів, побоючись повторення минулорічної активної диверсійної діяльності в цьому районі.
Ворог підтягнув резерви, у тому числі підрозділи росгвардії, на куп'янський напрямок, щоб укріпити свій кордон та завадити диверсантам. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.
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Він зазначив, що для ворога на Харківському напрямку Куп'янськ залишається основним населеним пунктом, куди він продовжує підтягувати сили та резерви.
На цьому напрямку у нього там досить багато різної техніки та особового складу. Крім того, з історони рф вони укріплюють лінію оборони, лінію кордону. Туди підтягнули підрозділи росгвардії. Звісно, не для наступальних дій, а для унеможливлення прориву
Він нагадав, що минулого року, на цьому напрямку активно працювали диверсійні групи, утому числі представники "РДК". Тому, за його словами, зараз росіяни намагаються посилити кордон.
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Також він зазначив, що противник застосовує багато КАБІв, Су-34, Су-35. піхоту, техніку. Через погодні умови почали активно застосовувати й багі, щоб доставляти штурмові підрозділи на лінію зіткнення.
Проте, українські захисники навчилися давати відсіч переважаючим силам противника і завдяки їх діям противник втрачає до 60% техніки під час спроб наступу. Окрім того, на напрямку українські війська укріпилися та збудували потужну лінію оборони, обладнали бетоні ДОТи, уміло використовує особливість місцевості.
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