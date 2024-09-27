Враг обстрелял Харьков и четыре района области: 8 пострадавших

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Харьков и 4 района области, повреждены дома, школа, кафе. В Харькове пострадали 5 человек, в Купянске-Узловом, Волчанске и Ивашках - еще 3 человека. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:

16:45, город Харьков. В результате обстрела КАБ повреждены три дома, авто. Пострадали 3 женщины и 2 мужчины.

22:48, Харьковский р-н, село Безруки. В результате обстрела РСЗО поврежден дом.

19:10, Харьковский р-н, село Прудянка. В результате падения БПЛА горел дом.

17:25, Харьковский р-н, Малоданиловская громада. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка.

16:40, Купянский р-н, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела КАБ горели кафе и 4 киоска. Пострадал мужчина 77 лет. В результате обстрела горело 2 жилых дома.

14:35, Купянский р-н, село Ковшаровка. В результате обстрела повреждено здание школы, забор.

13:00, Чугуевский р-н, город Волчанск. В результате обстрела пострадал 74-летний мужчина.

08:00, Богодуховский р-н, село Ивашки, в результате танкового обстрела горели гаражи. Пострадал мужчина 46 лет.

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