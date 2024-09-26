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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бомбовый удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 5

Бомбовый удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 5

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 16:57  •  5194 просмотра

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В результате бомбового удара российской авиации по Харькову пострадали 5 человек. Повреждены жилые дома и хозяйственная постройка, возник пожар в частном секторе и лесополосе.

В результате вражеской атаки рф по Харькову количество пострадавших возросло до 5, передает УНН со ссылкой на МВД.

«Сегодня вражеская авиация нанесла бомбовый удар по городу. Пострадали 5 человек. Один из КАБов попал на территорию частного сектора в Киевском районе. Повреждены 2 жилых здания и хозяйственная постройка. Вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.

По данным МВД, зафиксировано попадание в лесополосе, где горела лесная подстилка.

Ранее УНН сообщал, что в Киевском районе Харькова российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому.    

В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до четырех - два человека получили острую реакцию на стресс, еще два - ранения стеклом.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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