Бомбовый удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 5

В результате вражеской атаки рф по Харькову количество пострадавших возросло до 5, передает УНН со ссылкой на МВД.

«Сегодня вражеская авиация нанесла бомбовый удар по городу. Пострадали 5 человек. Один из КАБов попал на территорию частного сектора в Киевском районе. Повреждены 2 жилых здания и хозяйственная постройка. Вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.

По данным МВД, зафиксировано попадание в лесополосе, где горела лесная подстилка.

Ранее УНН сообщал, что в Киевском районе Харькова российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому.

В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до четырех - два человека получили острую реакцию на стресс, еще два - ранения стеклом.