Бомбовый удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 5
Киев • УНН
В результате бомбового удара российской авиации по Харькову пострадали 5 человек. Повреждены жилые дома и хозяйственная постройка, возник пожар в частном секторе и лесополосе.
В результате вражеской атаки рф по Харькову количество пострадавших возросло до 5, передает УНН со ссылкой на МВД.
«Сегодня вражеская авиация нанесла бомбовый удар по городу. Пострадали 5 человек. Один из КАБов попал на территорию частного сектора в Киевском районе. Повреждены 2 жилых здания и хозяйственная постройка. Вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.
По данным МВД, зафиксировано попадание в лесополосе, где горела лесная подстилка.
Ранее УНН сообщал, что в Киевском районе Харькова российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому.
В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до четырех - два человека получили острую реакцию на стресс, еще два - ранения стеклом.