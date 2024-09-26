Бомбовий удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 5
Київ • УНН
Внаслідок бомбового удару російської авіації по Харкову постраждали 5 людей. Пошкоджено житлові будинки та господарську споруду, виникла пожежа в приватному секторі та лісосмузі.
У результаті ворожої атаки рф по Харкову кількість постраждалих зросла до 5, передає УНН із посиланням на МВС.
"Сьогодні ворожа авіація завдала бомбового удару по місту. Постраждали 5 людей. Один із КАБів влучив на територію приватного сектору в Київському районі. Пошкоджені 2 житлові будівлі та господарська споруда. Спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.
За даними МВС, зафіксоване влучання в лісосмузі, де горіла лісова підстилка.
Раніше УНН повідомляв, що у Київському районі Харкова російські окупанти завдали удару КАБом по приватному житловому будинку.
У результаті удару рф по Харкову кількість постраждалих зросла до чотирьох - дві людини отримали гостру реакцію на стрес, ще дві - поранення склом.