КАБ влучив у приватний будинок у Харкові, про постраждалих даних немає

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У Київському районі Харкова російські окупанти завдали удару КАБом по приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

У Харкові російські окупанти завдали удару КАБом по приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає, повідомили у четвер мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти вдарили КАБом по приватному житловому будинку у Київському районі Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибух у Харкові: окупанти завдають ударів26.09.24, 16:48 • 13884 перегляди

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз показали універсальні модулі планування та корекції, за допомогою яких ворог скидає керовані авіаційні бомби на Україну.

"Це є дешевий конкретний спосіб застосування авіаційних бомб для того, щоб не заходити на нашу територію на лінію бойового зіткнення і скидати з літаків авіаційні бомби по наших військах, по цивільних людях, містах і селах. У модулів достатньо проста конструкція, і в них використовується мікроелектроніка іноземного виробництва. Вісьмиканальна антена, система управління. Сервоприводи відомої китайської фірми. Видно, всі чіпи затерті лазером, щоб неможливо було встановити виконавця, виробника. Бомба прикріпляється до модуля і стає плануючим боєприпасом", - розповіли експерти.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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