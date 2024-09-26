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Вибух у Харкові: окупанти завдають ударів

Вибух у Харкові: окупанти завдають ударів

Київ • УНН

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У Харкові пролунав вибух, окупанти завдають ударів. Жителів Харкова та області закликають перебувати в укриттях.

Вибух пролунав у Харкові - ворог завдає ударів, передає УНН.

"У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що окупанти завдають ударів.

"Харків та район: перебувайте в укриттях!" - додав Синєгубов.

Армія рф атакувала Харків та п'ять районів: є загибла та п'ять поранених, у тому числі 4 поліцейських24.09.24, 10:06 • 15656 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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