Вибух у Харкові: окупанти завдають ударів
Київ • УНН
У Харкові пролунав вибух, окупанти завдають ударів. Жителів Харкова та області закликають перебувати в укриттях.
Вибух пролунав у Харкові - ворог завдає ударів, передає УНН.
"У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що окупанти завдають ударів.
"Харків та район: перебувайте в укриттях!" - додав Синєгубов.
Армія рф атакувала Харків та п'ять районів: є загибла та п'ять поранених, у тому числі 4 поліцейських24.09.24, 10:06 • 15656 переглядiв