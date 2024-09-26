Взрыв в Харькове: оккупанты наносят удары
Киев • УНН
В Харькове прогремел взрыв, оккупанты наносят удары. Жителей Харькова и области призывают находиться в укрытиях.
Взрыв прогремел в Харькове - враг наносит удары, передает УНН.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски КАБов!", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечает, что оккупанты наносят удары.
"Харьков и район: находитесь в укрытиях!" - добавил Синегубов.
Армия рф атаковала Харьков и пять районов: есть погибшая и пять раненых, в том числе 4 полицейских24 сентября 2024, 07:06 • 14331 просмотр