Взрыв в Харькове: оккупанты наносят удары

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от сделки с рф и "критику" в его адрес 8 часов назад • 42133 просмотра

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