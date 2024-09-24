Армия рф атаковала Харьков и пять районов: есть погибшая и пять раненых, в том числе 4 полицейских
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Харьков и 5 районов области. Погибла 82-летняя женщина, ранены 5 человек, в том числе 4 полицейских. Повреждены дома, автомобили и инфраструктура.
В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 5 районов, известно об одном погибшем человеке и 5 пострадавших, в том числе 4 полицейских, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в ГУНП в области в Telegram, пишет УНН.
Детали
"23 сентября враг, нарушая законы и обычаи войны, обстреливал гражданских лиц из РСЗО, сбрасывал КАБы, FPV-дроны. Погибла гражданская женщина. Еще пять человек ранены, в том числе четверо полицейских. Уничтожены дома граждан, кладбище, повреждены гражданские и служебные машины, горят поля", - сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Как указали в полиции, четверо полицейских получили ранения в селе Старый Салтов 23 сентября в результате ударов военных рф КАБ и кассетными боеприпасами.
По данным главы ОВА Синегубова:
- 24 сентября 03:49, г. Харьков, Киевский р-н. Открытая территория. В результате обстрела из РСЗО «Торнадо-С» горела трава и ветки на площади 100 м кв.
- 17:40, г. Харьков. Попадание вражеского КАБа в землю на территории кладбища. Возгорание травы и посадки на площади 300 м кв. Второе попадание также в землю. Без пострадавших.
- 17:49, Харьковский р-н, Циркуновская громада. В результате обстрела горела трава на площади 3 га.
- 14:20, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела возникло возгорание частного дома.
- 13:46, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела горел частный дом.
- 10:00, Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Резниково. В результате обстрела горел разрушенный дом.
- 10:00, Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Осиновое. В результате обстрела повреждены частный дом и легковой автомобиль. Пострадала 59-летняя женщина.
- 09:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина.
- 08:05, Чугуевский район, Старосалтовская ТГ, с. Хотимля. Попадание в землю. Повреждено здание предприятия.
Трое полицейских получили ранения в результате вражеского обстрела в Харьковской области23 сентября 2024, 12:14 • 12880 просмотров