Армия рф атаковала Харьков и пять районов: есть погибшая и пять раненых, в том числе 4 полицейских

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 5 районов, известно об одном погибшем человеке и 5 пострадавших, в том числе 4 полицейских, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в ГУНП в области в Telegram, пишет УНН.

Детали

"23 сентября враг, нарушая законы и обычаи войны, обстреливал гражданских лиц из РСЗО, сбрасывал КАБы, FPV-дроны. Погибла гражданская женщина. Еще пять человек ранены, в том числе четверо полицейских. Уничтожены дома граждан, кладбище, повреждены гражданские и служебные машины, горят поля", - сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Как указали в полиции, четверо полицейских получили ранения в селе Старый Салтов 23 сентября в результате ударов военных рф КАБ и кассетными боеприпасами.

По данным главы ОВА Синегубова:

24 сентября 03:49, г. Харьков, Киевский р-н. Открытая территория. В результате обстрела из РСЗО «Торнадо-С» горела трава и ветки на площади 100 м кв.

17:40, г. Харьков. Попадание вражеского КАБа в землю на территории кладбища. Возгорание травы и посадки на площади 300 м кв. Второе попадание также в землю. Без пострадавших.

17:49, Харьковский р-н, Циркуновская громада. В результате обстрела горела трава на площади 3 га.

14:20, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела возникло возгорание частного дома.

13:46, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела горел частный дом.

10:00, Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Резниково. В результате обстрела горел разрушенный дом.

10:00, Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Осиновое. В результате обстрела повреждены частный дом и легковой автомобиль. Пострадала 59-летняя женщина.

09:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина.

08:05, Чугуевский район, Старосалтовская ТГ, с. Хотимля. Попадание в землю. Повреждено здание предприятия.

Трое полицейских получили ранения в результате вражеского обстрела в Харьковской области