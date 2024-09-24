Армія рф атакувала Харків та п'ять районів: є загибла та п'ять поранених, у тому числі 4 поліцейських
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харків та 5 районів області. Загинула 82-річна жінка, поранено 5 осіб, у тому числі 4 поліцейських. Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.
У Харківській області минулої доби російські війська атакували Харків та 5 районів, відомо про одну загиблу людину та 5 постраждалих, у тому числі четверо поліцейських, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у ГУНП в області у Telegram, пише УНН.
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"23 вересня ворог, порушуючи закони та звичаї війни, обстрілював цивільних громадян з РСЗВ, скидав КАБи, FPV-дрони. Загинула цивільна жінка. Ще п’ятеро людей поранені, у тому числі четверо поліцейських. Знищені оселі громадян, цвинтар, пошкоджені цивільні та службові автівки, горять поля", - повідомили у ГУНП у Харківській області.
Як вказали у поліції, четверо поліцейських отримали поранення у селі Старий Салтів 23 вересня внаслідок ударів військових рф КАБ та касетними боєприпасами.
За даними голови ОВА Синєгубова:
- 24 вересня 03:49, м. Харків, Київський р-н. Відкрита територія. Внаслідок обстрілу із РСЗВ «Торнадо-С» горіла трава та гілля на площі 100 м кв.
- 17:40, м. Харків. Влучання ворожого КАБу в землю на території цвинтаря. Загорання трави та посадки на площі 300 м кв. Друге влучання також в землю. Без постраждалих.
- 17:49, Харківський р-н, Циркунівська громада. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 3 га.
- 14:20, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок обстрілу виникло загорання приватного будинку.
- 13:46, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
- 10:00, Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Різникове. Внаслідок обстрілу горів зруйнований будинок.
- 10:00, Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль. Постраждала 59-річна жінка.
- 09:00, Куп'янський р-н, м. Купʼянськ. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка.
- 08:05, Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Хотімля. Влучання в землю. Пошкоджено будівлю підприємства.
Троє поліцейських отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині23.09.24, 15:14 • 14536 переглядiв