КАБ попал в частный дом в Харькове, о пострадавших данных нет

В Харькове российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, сообщили в четверг мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

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"Есть предварительная информация о попадании КАБа в частный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Оккупанты ударили КАБом по частному жилому дому в Киевском районе Харькова. На эту минуту - без пострадавших", - подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показали универсальные модули планирования и коррекции, с помощью которых враг сбрасывает управляемые авиационные бомбы на Украину.

"Это дешевый конкретный способ применения авиационных бомб для того, чтобы не заходить на нашу территорию на линию боевого соприкосновения и сбрасывать с самолетов авиационные бомбы по нашим войскам, по гражданским людям, городам и селам. У модулей достаточно простая конструкция, и в них используется микроэлектроника иностранного производства. Восьмиканальная антенна, система управления. Сервоприводы известной китайской фирмы. Видно, все чипы затерты лазером, чтобы невозможно было установить исполнителя, производителя. Бомба прикрепляется к модулю и становится планирующим боеприпасом", - рассказали эксперты.