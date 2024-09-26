Гостра реакція на стрес та поранення склом: кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову постраждали чотири людини. Двоє отримали гостру реакцію на стрес, ще двоє - поранення склом, одна жінка госпіталізована.
У результаті удару рф по Харкову кількість постраждалих зросла до чтирьох - дві людини отримали гостру реакцію на стрес, ще дві - поранення склом. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"На цю хвилину медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей - отримали гостру реакцію на стрес.
Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них - госпіталізована", - повідомив Синєгубов.
Раніше УННповідомляв, що у Київському районі Харкова російські окупанти завдали удару КАБом по приватному житловому будинку.