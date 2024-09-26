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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Острая реакция на стресс и ранения стеклом: количество пострадавших в Харькове возросло до четырех

Острая реакция на стресс и ранения стеклом: количество пострадавших в Харькове возросло до четырех

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 14:40  •  6512 просмотра

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В результате российского удара по Харькову пострадали четыре человека. Двое получили острую реакцию на стресс, еще двое - ранения стеклом, одна женщина госпитализирована.

В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до четырех - два человека получили острую реакцию на стресс, еще два - ранения стеклом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"На эту минуту медики экстренки оказали помощь четырем пострадавшим, из них два человека - получили острую реакцию на стресс.

Еще две женщины получили ранения стеклом, одна из них - госпитализирована", - сообщил Синегубов.

Ранее УНН сообщал, что в Киевском районе Харькова российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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