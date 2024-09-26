Острая реакция на стресс и ранения стеклом: количество пострадавших в Харькове возросло до четырех

В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до четырех - два человека получили острую реакцию на стресс, еще два - ранения стеклом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"На эту минуту медики экстренки оказали помощь четырем пострадавшим, из них два человека - получили острую реакцию на стресс.

Еще две женщины получили ранения стеклом, одна из них - госпитализирована", - сообщил Синегубов.

Ранее УНН сообщал, что в Киевском районе Харькова российские оккупанты нанесли удар КАБом по частному жилому дому.