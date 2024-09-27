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Ворог обстріляв Харків та чотири райони області: 8 постраждалих

Київ • УНН

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Ворог обстріляв Харків та область, пошкоджено будинки та інфраструктуру. У Харкові постраждали 5 осіб, у Куп'янську-Вузловому, Вовчанську та Івашках - ще 3 людини.

Російські війська за минулу добу обстріляли Харків та 4 райони області, пошкоджено будинки, школу, кафе. У Харкові постраждали 5 осіб, у Куп'янську-Вузловому, Вовчанську та Івашках - ще 3 людини. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

  • 16:45, місто Харків. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені три будинки, авто. Постраждали 3 жінки та 2 чоловіків. 
  • 22:48, Харківський р-н, село Безруки. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено будинок. 
  • 19:10, Харківський р-н, село Прудянка. Внаслідок падіння БПЛА горів будинок. 
  • 17:25, Харківський р-н, Малоданилівська громада. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка. 
  • 16:40, Куп'янський р-н, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ горіли кафе та 4 кіоски. Постраждав чоловік 77 років. Внаслідок обстрілу горіло 2 житлових будинки.
  • 14:35, Куп'янський р-н, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи, паркан.
  • 13:00, Чугуївський р-н, місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу постраждав 74-річний чоловік.
  • 08:00, Богодухівський р-н, село Івашки, внаслідок танкового обстрілу горіли гаражі. Постраждав чоловік 46 років.

Бомбовий удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 526.09.24, 19:57 • 20161 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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