Ворог обстріляв Харків та чотири райони області: 8 постраждалих

Російські війська за минулу добу обстріляли Харків та 4 райони області, пошкоджено будинки, школу, кафе. У Харкові постраждали 5 осіб, у Куп'янську-Вузловому, Вовчанську та Івашках - ще 3 людини. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

16:45, місто Харків. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені три будинки, авто. Постраждали 3 жінки та 2 чоловіків.

22:48, Харківський р-н, село Безруки. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено будинок.

19:10, Харківський р-н, село Прудянка. Внаслідок падіння БПЛА горів будинок.

17:25, Харківський р-н, Малоданилівська громада. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка.

16:40, Куп'янський р-н, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ горіли кафе та 4 кіоски. Постраждав чоловік 77 років. Внаслідок обстрілу горіло 2 житлових будинки.

14:35, Куп'янський р-н, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи, паркан.

13:00, Чугуївський р-н, місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу постраждав 74-річний чоловік.

08:00, Богодухівський р-н, село Івашки, внаслідок танкового обстрілу горіли гаражі. Постраждав чоловік 46 років.

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