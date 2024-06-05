Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

В результате вражеского удара по Днепропетровщине возникло возгорание легкового автомобиля. Обошлось без пострадавших. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Враг обстрелял Днепропетровщину. От попадания вражеского дрона в Никополе загорелся легковой автомобиль - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.

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Сегодня ночью защитники неба уничтожили в Днепропетровской области 4 вражеских "шахиды", два из которых были зафиксированы в Криворожском районе и по одному - в районе Днепра и на Никопольщине.