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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 10:04  •  1281 просмотра

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В результате удара в Днепропетровской области загорелся автомобиль, но обошлось без жертв.

В результате вражеского удара по Днепропетровщине возникло возгорание легкового автомобиля. Обошлось без пострадавших. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Враг обстрелял Днепропетровщину. От попадания вражеского дрона в Никополе загорелся легковой автомобиль

- говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.

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Дополнение

Сегодня ночью защитники неба уничтожили в Днепропетровской области 4 вражеских "шахиды", два из которых были зафиксированы в Криворожском районе и по одному - в районе Днепра и на Никопольщине.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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