Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілась автівка
Київ • УНН
В результаті удару в Дніпропетровській області загорівся автомобіль, але обійшлося без жертв.
В результаті ворожого удару по Дніпропетровщині виникло займання легкового автомобіля. Обійшлось без постраждалих. Про це у середу повідомили у ДСНС, передає УНН.
Ворог обстріляв Дніпропетровщину. Від влучання ворожого дрону у Нікополі загорівся легковий автомобіль
Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.
Доповнення
Сьогодні вночі оборонці неба знищили в Дніпропетровській області 4 ворожі "шахеди", два з яких були зафіксовані у Криворізькому районі й по одному - у районі Дніпра та на Нікопольщині.