Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА

Российские войска обстреляли Очаков и акваторию громады 3 и 4 марта, нанесли ракетный удар баллистикой по окраине населенного пункта Шевченковской громады, повреждено здание агропредприятия, но обошлось без жертв, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, вчера, 3 марта, в 08:58, 12:13, 13:48, 20:35 и сегодня ночью, 4 марта, в 00:15 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 3 марта, в 10:01 и сегодня ночью, 4 марта, в 00:16 и 01:28 под вражеским артиллерийским обстрелом находился населенный пункт Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Вечером, 3 марта, в 19:30 враг нанес ракетный удар баллистическим оружием по открытой территории на окраине населенного пункта Шевченковской громады. В результате чего поврежден фасад здания сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. - сообщил Ким в Telegram.

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