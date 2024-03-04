Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Очаков и повредили баллистической ракетой здание, но обошлось без жертв.
Российские войска обстреляли Очаков и акваторию громады 3 и 4 марта, нанесли ракетный удар баллистикой по окраине населенного пункта Шевченковской громады, повреждено здание агропредприятия, но обошлось без жертв, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
По словам Кима, вчера, 3 марта, в 08:58, 12:13, 13:48, 20:35 и сегодня ночью, 4 марта, в 00:15 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 3 марта, в 10:01 и сегодня ночью, 4 марта, в 00:16 и 01:28 под вражеским артиллерийским обстрелом находился населенный пункт Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Вечером, 3 марта, в 19:30 враг нанес ракетный удар баллистическим оружием по открытой территории на окраине населенного пункта Шевченковской громады. В результате чего поврежден фасад здания сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.
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Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА
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