Ворог завдав ракетний удар балістикою на Миколаївщині, є пошкодження - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Очаків та пошкодили балістичною ракетою будівлю, але обійшлося без жертв.
Російські війська обстріляли Очаків та акваторію громади 3 та 4 березня, завдали ракетний удар балістикою по околиці населеного пункту Шевченківської громади, пошкоджено будівлю агропідприємства, але обійшлося без жертв, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Зі слів Кіма, учора, 3 березня, о 08:58, 12:13, 13:48, 20:35 та сьогодні вночі, 4 березня, о 00:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також учора, 3 березня, о 10:01 та сьогодні вночі, 4 березня, о 00:16 та 01:28 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Увечері, 3 березня, о 19:30 ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. Внаслідок чого пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.
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