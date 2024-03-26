Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян

Оккупанты во время обстрела Одессы 25 марта использовали тактику двойного удара, что использует уже не впервые. Сначала одна ракета ударила по Одессе, а через несколько минут с учетом прибытия оперативных служб, следующая. Такая применяется в ответ на то, что враг не имеет преимуществ вдоль линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация остается достаточно напряженной, поскольку вдоль линии боевого соприкосновения враг терроризирует и пытается задевать и более глубокие тылы. В частности, вчерашний удар по Одесской области. Ракеты ударили прямо в город - в рекреационную зону. Пострадали жилые дома, повыбивало окна, есть пострадавшие люди. И за медицинской помощью обратилось 9 человек. У кого-то острая реакция на стресс, а у кого-то ранения от осколков. Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые. Одна ракета ударила, через несколько минут с учетом прибытия оперативных служб, следующая - сказала Гуменюк.

По ее словам, такую тактику враг выбирает в ответ на то, что не имеет преимуществ вдоль линии боевого соприкосновения. Также она рассказала, что применение врагом баллистики, в частности по Одессе, нельзя отнести к радикальной новой тактике.

Вряд ли можно это отнести к радикально новой тактике. Это расширение вражеского потенциала, то есть они достают уже из своих запасов то, что придерживали, очевидно, на более критический день. Баллистическими ударами или удары оружием, которое способно заходить по баллистической траектории, в частности, ракеты "Оникс", "Циркон", враг пытается нанести максимальный урон и доказать, что защита ПВО не срабатывает - добавила пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что Силы обороны продолжают разворачивать системы противовоздушной системы защиты и работать над тем, максимальная защищенность региона была плотной и мощной.

То, что враг сейчас применяет одиночные точечные баллистические удары - это тактика террора, которую он может "предложить" замену массированным ракетным обстрелам. Время когда готовятся следующие массированные обстрелы враг пытается заполнять вот таким образом. Кроме того, мы видим мощную работу беспилотной разведки из акватории Черного моря. Враг пытается таким образом пытаются компенсировать отсутствие самолета А-50 и собирать информацию такими кусочками - сказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, за прошедшие сутки враг не собрал штурмовой группы, чтобы провести штурм в районе Крынок. "Здесь в определенной степени влияют и погодные условия. Штормовое предупреждение на юге и море бурное, и ветер очень мощный, и обильные дожди, что вполне вероятно немного сбило вражеский потенциал", - добавила пресс-секретарь.

Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал детали экспертизы ракет "Циркон" которыми враг нанес удар по Украине в феврале этого года.

Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно. Микроэлектроника мало сохранилась и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Проводятся мероприятия для определения состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагом тактико-техническим характеристикам. В ходе дальнейшего экспертного исследования вся возможная информация будет детализирована - отметил директор КНИИСЭ.

Добавил, что ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.