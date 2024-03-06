Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев
Киев • УНН
россияне в оккупированной Луганской области расселяют семьи коллаборационистов в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.
россияне на временно оккупированных территориях Луганской области расселяют коллаборационистов в квартиры украинцев, которые покинули города из-за оккупации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
На временно оккупированных территориях Луганщины россияне расселяют своих приспешников в квартиры украинцев,
Детали
Так, 23 семьи коллаборационистов получили новое жилье в Лисичанске, ведь их квартиры "разрушены ВСУ в 2022 году". Предателей расселили в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.
Отмечается, что россияне опломбируют квартиры выехавших, если обнаруживают их пустыми. Затем они объявляются бесхозяйственными и "национализируют" и в дальнейшем их выдают семьям коллаборационистов.
Напомним
Как ранее писал УНН россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.
Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев
россияне в оккупированной Луганской области расселяют семьи коллаборационистов в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.
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