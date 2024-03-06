Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев

россияне на временно оккупированных территориях Луганской области расселяют коллаборационистов в квартиры украинцев, которые покинули города из-за оккупации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне расселяют своих приспешников в квартиры украинцев, - говорится в сообщении.

Детали

Так, 23 семьи коллаборационистов получили новое жилье в Лисичанске, ведь их квартиры "разрушены ВСУ в 2022 году". Предателей расселили в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.

Отмечается, что россияне опломбируют квартиры выехавших, если обнаруживают их пустыми. Затем они объявляются бесхозяйственными и "национализируют" и в дальнейшем их выдают семьям коллаборационистов.

Напомним

Как ранее писал УНН россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.