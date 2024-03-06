Ворог на ТОТ Луганщини заселяє колаборантів у квартири українців
Київ • УНН
росіяни в окупованій Луганській області розселяють сім'ї колаборантів у квартирах українців, які покинули місто через окупацію.
росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області розселяють колаборантів у квартири українців, які залишили міста через окупацію. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни розселяють своїх посіпак у квартири українців,
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Так, 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську, адже їх квартири "зруйновані ЗСУ у 2022 році". Зрадників розселили у квартирах українців, які залишили місто через окупацію.
Зазначається, що росіяни опломбовують квартири тих хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими й "націоналізують" й надалі їх видають родинам колаборантам.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН росіяни на окупованих українських територіях вносять до списків на "націоналізацію" покинуті приватні будинки українців, у тому числі й ті, чиї власники були депортовані.