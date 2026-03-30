"Враг был дезориентирован": в ДШВ рассказали о ситуации на Александровском направлении, где освободили 9 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 2974 просмотра

Силы обороны прорвали укрепленную линию врага и уничтожают резервы на мототехнике. Сейчас освобождены территории в Днепропетровской и Запорожской областях.

На Александровском направлении, где освободили 9 населенных пунктов, еще три - полностью зачищены, первые несколько дней враг был дезориентирован, но уже подтягивает резервы, в основном малыми группами, на мототехнике, но Силы обороны успевают их выявлять и уничтожать, сообщил в эфире "Суспільне Новини" командир роты беспилотных систем 95-й Полесской бригады ДШВ Артем Кляп, пишет УНН.

"Первые несколько дней враг был действительно дезориентирован, но сейчас он уже успел подтянуть резервы. Резервы в основном перемещают малыми группами, в основном на мототехнике, но мы успеваем их выявлять и уничтожать. Сейчас большой проблемы в этом нет", - рассказал командир роты беспилотных систем 95-й Полесской бригады ДШВ.

"Все перемещения сейчас враг использует - это мототехника - квадроциклы, мотоциклы, прямо большого количества какой-то тяжелой техники не наблюдаем", - отметил он.

По его словам, как пишет онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрмияInform, выбивать врага с его позиций было непросто. Ведь ранее россияне заняли укрепленную линию обороны с множеством траншей, блиндажей, щелей. Однако линию в конце концов прорвали. Успех операции по освобождению территории зависел от нескольких факторов.

26 марта командование ДШВ ВСУ сообщало, что "продолжается операция на Александровском направлении. По состоянию на 25.03.2026 освобождено 9 населенных пунктов (7 – в Днепропетровской области, 2 – в Запорожской области), еще 3 населенных пункта зачищены от противника".

Юлия Шрамко

