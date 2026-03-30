"Ворог був дезорієнтований": у ДШВ розповіли про ситуацію на Олександрівському напрямку, де звільнили 9 населених пунктів

На Олександрівському напрямку, де визволили 9 населених пунктів, ще три - повністю зачищено, перші декілька днів ворог був дезорієнтований, але вже підтягує резерви, в основному малими групами, на мототехніці, але Сили оборони встигають їх виявляти і знищувати, повідомив в ефірі "Суспільне Новини" командир роти безпілотних систем 95-ї Поліської бригади ДШВ Артем Кляп, пише УНН.

Деталі

Резерви в основному переміщують малими групами, в основному на мототехніці, але ми встигаємо їх виявляти та знищувати. Зараз великої проблеми в цьому немає", - розповів командир роти безпілотних систем 95-ї Поліської бригади ДШВ.

"Усе переміщення зараз ворог використовує - це мототехніка - квадроцикли, мотоцикли, прям великої кількості якоїсь важкої техніки не спостерігаємо", - зазначив він.

За його словами, як пише онлайн-медіа Міністерства оборони України АрміяInform, вибивати ворога з його позицій було непросто. Адже раніше росіяни зайняли укріплену лінію оборони з безліччю траншей, бліндажів, щілин. Проте лінію врешті прорвали. Успіх операції з визволення території залежав від кількох чинників.

Доповнення

26 березня командування ДШВ ЗСУ повідомляло, що "триває операція на Олександрівському напрямку. Станом на 25.03.2026 звільнено 9 населених пунктів (7 – у Дніпропетровській області, 2 – в Запорізькій області), ще 3 населені пункти зачищені від противника".

