Враг атаковал Запорожский район: четверо раненых, среди них дети

россияне вечером 13 марта атаковали Запорожский район, четыре человека травмированы, среди них двое детей. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

Также, по его словам, поврежден частный дом. Произошел пожар, который чрезвычайники уже ликвидировали.

Ранения получили женщина 35 лет, мужчина 40 лет, и двое детей - девушка и парень 16 и 11 лет соответственно - констатировал Федоров.

Напомним

Накануне вражеский БпЛА попал в служебный автомобиль, в результате чего патрульный получил осколочные ранения.

Ранее российская армия атаковала Запорожье, над городом поднялся дым.

