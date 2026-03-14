Ворог атакував Запорізький район: четверо поранених, серед них діти

росіяни ввечері 13 березня атакували Запорізький район, четверо людей травмовано, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Також, за його словами, пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку надзвичайниками вже ліквідовано.

Поранень дістали жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей - дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно - констатував Федоров.

