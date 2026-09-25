Враг атаковал Полтавскую область — дрон попал в объект железнодорожной инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью 25 сентября российский дрон попал в объект железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе. Предварительно, пострадавших нет.
Враг в ночь на пятницу, 25 сентября, атаковал Полтавскую область. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Полтавском районе зафиксировано попадание БпЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры.
Предварительно, обошлось без пострадавших
Напомним
22 сентября Россия массированно атаковала баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. Новый удар РФ вызвал критические разрушения, что фактически делает восстановление невозможным.
россияне атаковали железную дорогу в Киеве: ранен железнодорожник, поезда задерживаются23.09.26, 10:00 • 7036 просмотров