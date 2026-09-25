Враг атаковал Полтавскую область — дрон попал в объект железнодорожной инфраструктуры

Враг в ночь на пятницу, 25 сентября, атаковал Полтавскую область. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Полтавском районе зафиксировано попадание БпЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без пострадавших - отметил Дякивныч.

Напомним

22 сентября Россия массированно атаковала баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. Новый удар РФ вызвал критические разрушения, что фактически делает восстановление невозможным.

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