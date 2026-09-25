Ворог атакував Полтавщину - дрон влучив в об’єкт залізничної інфраструктури
Київ • УНН
Уночі 25 вересня російський дрон влучив в об’єкт залізничної інфраструктури в Полтавському районі. Попередньо, постраждалих немає.
Ворог у ніч на п'ятницю, 25 вересня, атакував Полтавщину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує УНН.
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За його словами, у Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури.
Попередньо, обійшлося без постраждалих
Нагадаємо
22 вересня росія масовано атакувала балістикою об'єкт нафтогазового комплексу у Полтавській області. Новий удар рф спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення.
росіяни атакували залізницю у Києві: поранено залізничника, потяги затримуються23.09.26, 10:00 • 7028 переглядiв