Ворог атакував Полтавщину - дрон влучив в об’єкт залізничної інфраструктури

Ворог у ніч на п'ятницю, 25 вересня, атакував Полтавщину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує УНН.

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За його словами, у Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури.

Попередньо, обійшлося без постраждалих - зазначив Дяківнич.

Нагадаємо

22 вересня росія масовано атакувала балістикою об'єкт нафтогазового комплексу у Полтавській області. Новий удар рф спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення.

росіяни атакували залізницю у Києві: поранено залізничника, потяги затримуються