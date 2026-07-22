Враг атаковал дронами две АЗС в Сумах, возникли пожары
Киев • УНН
Вечером 22 июля российские дроны атаковали автозаправочные станции в Ковпаковском и Заречном районах Сум. Предварительно о пострадавших не сообщается, есть угроза повторных ударов.
Вечером в среду, 22 июля, враг атаковал несколько автозаправочных станций в Сумах. Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара по АЗС в Ковпаковском районе Сум произошел пожар.
Существует угроза повторного удара. Находиться рядом с местами попаданий опасно. Информация о пострадавших предварительно не поступала. Другие последствия устанавливаются
Позже он рассказал об атаке российского дрона на АЗС в Заречном районе Сум.
"Произошло возгорание на территории автозаправочной станции. Информация о пострадавших предварительно не поступала. Заботьтесь о собственной безопасности, во время воздушной угрозы находитесь в защищенных местах", - призвал начальник Сумской ГВА.
Напомним
Накануне в Харькове россияне дважды атаковали FPV-дроном АЗС. В результате обстрела пострадала 22-летняя женщина, возник пожар.
россияне нанесли повторный удар во время тушения пожара после атаки на ТЦ "Эпицентр" в Сумах21.07.26, 08:49 • 6408 просмотров