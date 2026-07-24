Противник совершил более 50 атак на фронте, наиболее активно действует на трёх направлениях - Генштаб
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 52 атаки на позиции Сил обороны. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях.
С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Нескучное, Сопич, Коренек, Середина Буда, Толстодубово, Сопич, Искрисковщина, Бессаловка; на Черниговщине – Архиповка
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, нанес одну ракету, совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один обстрел - с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Старицы.
На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное. Одна атака до сих пор продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны отбивали 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николаевки и Вильного. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Дорожного, Удачного и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новоалександровка, Васильевка, Сергеевка.
На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Березового.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали две вражеские атаки в сторону Чаривного.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
Генштаб обновил данные о потерях России - за сутки ликвидировано еще 1 410 оккупантов24.07.26, 07:10 • 3882 просмотра