враг 420 раз обстрелял Сумскую область в течение 8–11 мая – ОВА

В течение 4 суток, с 8 по 11 мая, россия 420 раз обстреляла Сумскую область. Четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Значительный ущерб понесла инфраструктура, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Детали

Враг целенаправленно атакует энергетические объекты Сумщины. В результате ударов россии без света оставались около 3700 абонентов в Ворожбянской и Белопольской громадах. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение.

12 мая утром вражеский БПЛА попал в авто АО "Сумыоблэнерго" под Сумами. Бригада энергетиков выехала туда на расчистку трасс воздушных линий.

В результате попадания погиб 44-летний работник АО "Сумыоблэнерго", который был в авто. Мужчина 22 года работал энергетиком. В прошлом году его наградили благодарностью Минэнерго.

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Позже оккупанты снова атаковали Сумскую громаду беспилотником. Ранен 55-летний мужчина на территории Стецьковского старостата.

Больше всего россияне обстреляли Сумской, Шосткинский и Конотопский районы. Повреждено более 50 частных домов, среди них - трехэтажный жилой дом, десятки объектов хозяйствования, магазин, авто, критическая инфраструктура.

Продолжается эвакуация населения из Белопольской и Ворожбянской громад. С 5 мая оттуда уже вывезли почти 1200 человек. Всего в области подлежат эвакуации более 86 тысяч жителей, уже эвакуировали 58%.

Из-за усиления обстрелов власти готовят обязательную эвакуацию из села Новая Слобода, где проживает примерно 300 человек, среди них 26 детей.

Напомним

россия за два дня мнимого "перемирия" обстреляла Сумщину почти 200 раз: трое погибших, семеро раненых.