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Ворог 420 разів обстріляв Сумщину впродовж 8–11 травня - ОВА

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Протягом 4 діб росія обстріляла Сумщину 420 разів, є загиблі та поранені. Пошкоджено понад 50 будинків, об'єкти господарювання та критичну інфраструктуру.

Ворог 420 разів обстріляв Сумщину впродовж 8–11 травня - ОВА

Впродовж 4 діб, з 8 по 11 травня, росія 420 разів обстріляла Сумщину. Четверо людей загинули, ще восьмеро отримали поранення. Значної шкоди зазнала інфраструктура, повідомляє УНН з посиланням на Сумську ОВА.

Деталі

Ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти Сумщини. Внаслідок ударів росії без світла залишались близько 3700 абонентів у Ворожбянській та Білопільській громадах. Енергетики оперативно відновили електропостачання.

12 травня вранці ворожий БпЛА влучив у авто АТ "Сумиобленерго" під Сумами. Бригада енергетиків виїхала туди на розчищення трас повітряних ліній.

Внаслідок влучання загинув 44-річний працівник АТ "Сумиобленерго", який був в авто. Чоловік 22 роки працював енергетиком. Торік його нагородили подякою Міненерго.

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Пізніше окупанти знову атакували Сумську громаду безпілотником. Поранено 55-річного чоловіка на території Стецьківського старостату.

Найбільше росіяни обстріляли Сумський, Шосткинський і Конотопський райони. Пошкоджено понад 50 приватних будинків, серед них - триповерховий житловий будинок, десятки об'єктів господарювання, магазин, авто, критична інфраструктура.

Триває евакуація населення з Білопільської та Ворожбянської громад. Від 5 травня звідти вже вивезли майже 1200 людей. Загалом в області підлягають евакуації понад 86 тисяч мешканців, вже евакуювали 58%.

Через посилення обстрілів влада готує обов’язкову евакуацію з села Нова Слобода, де проживає приблизно 300 людей, серед них 26 дітей.

Нагадаємо

росія за два дні вдаваного "перемир'я" обстріляла Сумщину майже 200 разів: троє загиблих, семеро поранених.

Лілія Набока

Лілія Набока

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