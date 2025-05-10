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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 10027 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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росія атакувала Харківщину: є постраждалі серед мирних жителів

Київ • УНН

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10 травня російські війська завдали авіаудари по Куп'янську та вдарили FPV-дроном по Благодатівці. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних, у них гостра реакція на стрес.

росія атакувала Харківщину: є постраждалі серед мирних жителів

У суботу, 10 травня, російська армія обстріляла м. Купʼянськ та с. Благодатівка у Харківській області, унаслідок чого постраждали мирні жителі. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

За даними слідства, 10 травня, починаючи з 15:30, російські військові завдали серію авіаударів по Купʼянську. У місті пошкоджено житлові будинки та автомобіль

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання одного з КАБів постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік та 76-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, близько 18:50 зс рф вдарили FPV-дроном по с. Благодатівка Купʼянського району. Зафіксовано влучання поруч з житловим будинком. У 69-річної жінки - гострий шок.

Нагадаємо

росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.    

У РНБО заявили, що міноборони рф поширює брехливі звинувачення України в порушенні перемир'я. Насправді, рф порушує своє ж "перемир'я", б'ючи дронами по цивільних на Харківщині, завдаючи авіаудари по Сумщині й атакуючи на фронті.

Двоє загиблих і двоє поранених: наслідки російської агресії на Донеччині під час "перемир'я"10.05.25, 12:58 • 3162 перегляди

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