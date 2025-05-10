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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2456 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Двоє загиблих і двоє поранених: наслідки російської агресії на Донеччині під час "перемир'я"

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Протягом доби зафіксовано 2390 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Двоє людей загинули, двоє поранені, пошкоджено 12 цивільних об’єктів.

Двоє загиблих і двоє поранених: наслідки російської агресії на Донеччині під час "перемир'я"

За минулу добу було зафіксовано понад 2,3 тис. ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. У результаті двоє людей загинули, ще двох поранено. Пошкоджено 12 цивільних об’єктів. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

За минулу добу поліція зафіксувала 2 390 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Сіверськ, села Миколайпілля, Неліпівка, Рай-Олександрівка, Рівне. Пошкоджено 12 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що по Сіверську окупанти вдарили з артилерії – вбили людину, зруйнували приватну оселю. У Рівному Мирноградської громади внаслідок атаки ворожого дрона загинула цивільна особа.

Під ударом безпілотників та артилерії перебувала Костянтинівка – поранень зазнала людина, зруйновано 2 багатоквартирних і 3 приватних будинки. У Миколайпіллі внаслідок влучання БПЛА "Ланцет" травмовано цивільну особу, пошкоджено автомобіль.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Сумщина: під час "перемир'я" росіяни обстріляли 33 населені пункти, є жертва10.05.25, 11:08 • 1974 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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