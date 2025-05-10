Двоє загиблих і двоє поранених: наслідки російської агресії на Донеччині під час "перемир'я"
Київ • УНН
Протягом доби зафіксовано 2390 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Двоє людей загинули, двоє поранені, пошкоджено 12 цивільних об’єктів.
За минулу добу було зафіксовано понад 2,3 тис. ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. У результаті двоє людей загинули, ще двох поранено. Пошкоджено 12 цивільних об’єктів. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
За минулу добу поліція зафіксувала 2 390 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Сіверськ, села Миколайпілля, Неліпівка, Рай-Олександрівка, Рівне. Пошкоджено 12 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків
Повідомляється, що по Сіверську окупанти вдарили з артилерії – вбили людину, зруйнували приватну оселю. У Рівному Мирноградської громади внаслідок атаки ворожого дрона загинула цивільна особа.
Під ударом безпілотників та артилерії перебувала Костянтинівка – поранень зазнала людина, зруйновано 2 багатоквартирних і 3 приватних будинки. У Миколайпіллі внаслідок влучання БПЛА "Ланцет" травмовано цивільну особу, пошкоджено автомобіль.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Сумщина: під час "перемир'я" росіяни обстріляли 33 населені пункти, є жертва10.05.25, 11:08 • 1974 перегляди