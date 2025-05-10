Двое погибших и двое раненых: последствия российской агрессии в Донецкой области во время "перемирия"
Киев • УНН
В течение суток зафиксировано 2390 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Два человека погибли, двое ранены, повреждено 12 гражданских объектов.
За прошедшие сутки было зафиксировано более 2,3 тыс. вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате два человека погибли, еще двое ранены. Повреждены 12 гражданских объектов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
За прошедшие сутки полиция зафиксировала 2 390 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 7 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Северск, села Николайполье, Нелиповка, Рай-Александровка, Ровное. Повреждены 12 гражданских объектов, из них 10 жилых домов
Сообщается, что по Северску оккупанты ударили из артиллерии – убили человека, разрушили частный дом. В Ровном Мирноградской громады в результате атаки вражеского дрона погиб гражданский.
Под ударом беспилотников и артиллерии находилась Константиновка – ранения получил человек, разрушены 2 многоквартирных и 3 частных дома. В Николайполье в результате попадания БПЛА "Ланцет" травмирован гражданский, поврежден автомобиль.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Сумщина: во время "перемирия" россияне обстреляли 33 населенных пункта, есть жертва10.05.25, 11:08 • 1834 просмотра