Двое погибших и двое раненых: последствия российской агрессии в Донецкой области во время "перемирия"

За прошедшие сутки было зафиксировано более 2,3 тыс. вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате два человека погибли, еще двое ранены. Повреждены 12 гражданских объектов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 2 390 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 7 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Северск, села Николайполье, Нелиповка, Рай-Александровка, Ровное. Повреждены 12 гражданских объектов, из них 10 жилых домов - говорится в сообщении.

Сообщается, что по Северску оккупанты ударили из артиллерии – убили человека, разрушили частный дом. В Ровном Мирноградской громады в результате атаки вражеского дрона погиб гражданский.

Под ударом беспилотников и артиллерии находилась Константиновка – ранения получил человек, разрушены 2 многоквартирных и 3 частных дома. В Николайполье в результате попадания БПЛА "Ланцет" травмирован гражданский, поврежден автомобиль.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

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