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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
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Двое погибших и двое раненых: последствия российской агрессии в Донецкой области во время "перемирия"

Киев • УНН

 • 470 просмотра

В течение суток зафиксировано 2390 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Два человека погибли, двое ранены, повреждено 12 гражданских объектов.

Двое погибших и двое раненых: последствия российской агрессии в Донецкой области во время "перемирия"

За прошедшие сутки было зафиксировано более 2,3 тыс. вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате два человека погибли, еще двое ранены. Повреждены 12 гражданских объектов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 2 390 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 7 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Северск, села Николайполье, Нелиповка, Рай-Александровка, Ровное. Повреждены 12 гражданских объектов, из них 10 жилых домов 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что по Северску оккупанты ударили из артиллерии – убили человека, разрушили частный дом. В Ровном Мирноградской громады в результате атаки вражеского дрона погиб гражданский.

Под ударом беспилотников и артиллерии находилась Константиновка – ранения получил человек, разрушены 2 многоквартирных и 3 частных дома. В Николайполье в результате попадания БПЛА "Ланцет" травмирован гражданский, поврежден автомобиль.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Сумщина: во время "перемирия" россияне обстреляли 33 населенных пункта, есть жертва10.05.25, 11:08 • 1834 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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