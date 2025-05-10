Сумщина: во время "перемирия" россияне обстреляли 33 населенных пункта, есть жертва
Киев • УНН
В течение суток оккупанты обстреляли 33 населенных пункта Сумской области, нанеся 271 удар. Погибла 85-летняя женщина, три человека получили ранения, разрушениям подверглись десятки зданий.
В Сумской области во время объявленного "перемирия" в результате обстрелов рф один человек погиб, еще трое - получили ранения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Как сообщили правоохранители, за минувшие сутки российские оккупанты из разных видов оружия обстреляли 33 населенных пункта Сумской области. Всего насчитано 271 удар.
В результате вражеских атак погибла 85-летняя женщина, три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести
Также разрушениям подверглись 19 частных домов, 10 хозяйственных построек, религиозное сооружение, магазин, еще 3 частных дома полностью уничтожены. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции.
Правоохранители документировали последствия преступлений, оказывали помощь пострадавшим, фиксировали повреждения имущества и собирали доказательную базу для дальнейших действий в рамках уголовных производств.
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