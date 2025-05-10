Сумщина: під час "перемир'я" росіяни обстріляли 33 населені пункти, є жертва
Київ • УНН
Протягом доби окупанти обстріляли 33 населені пункти Сумської області, завдавши 271 удар. Загинула 85-річна жінка, троє людей отримали поранення, руйнувань зазнали десятки будівель.
У Сумській області під час оголошеного "перемир'я" у результаті обстрілів рф одна людина загинула, ще троє - отримали поранення, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
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Як повідомили правоохоронці, за минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 271 удар.
Внаслідок ворожих атак загинула 85-річна жінка, троє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості
Також руйнувань зазнали 19 приватних будинків, 10 господарчих споруд, релігійна споруда, магазин, ще 3 приватні будинки повністю знищені. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції.
Правоохоронці документували наслідки злочинів, надавали допомогу постраждалим, фіксували пошкодження майна та збирали доказову базу для подальших дій у межах кримінальних проваджень.
У Сумській області активізують евакуацію населення через посилення ворожих обстрілів – ОВА06.05.25, 16:38 • 8932 перегляди