россия атаковала Харьковщину: есть пострадавшие среди мирных жителей

В субботу, 10 мая, российская армия обстреляла г. Купянск и с. Благодатовка в Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

По данным следствия, 10 мая, начиная с 15:30, российские военные нанесли серию авиаударов по Купянску. В городе повреждены жилые дома и автомобиль - говорится в сообщении.

В результате попадания одного из КАБов пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина и 76-летняя женщина испытали острую реакцию на стресс.

Кроме того, около 18:50 ВС РФ ударили FPV-дроном по с. Благодатовка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с жилым домом. У 69-летней женщины - острый шок.

Напомним

россия по решению путина объявила "перемирие" в дни 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. С полуночи 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, заявили в кремле. Там назвали "перемирие" путина на 9 мая "тестом готовности" к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной.

В СНБО заявили, что минобороны рф распространяет лживые обвинения Украины в нарушении перемирия. На самом деле, рф нарушает свое же "перемирие", избивая дронами по гражданским на Харьковщине, нанося авиаудары по Сумщине и атакуя на фронте.

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