россия атаковала Харьковщину: есть пострадавшие среди мирных жителей

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия
10 мая, 14:21 • 9502 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 18015 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

10 мая, 05:58 • 24423 просмотра

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

9 мая, 18:38 • 39929 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 65419 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 50436 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 66198 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 72046 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 63303 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 65819 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.5м/с
86%
749мм
Популярные новости

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 10788 просмотра

В рф предложили Мерцу, Макрону, Туску и Стармеру засунуть мирные планы в "пангендерные задницы"

10 мая, 12:01 • 7998 просмотра

В Киеве горят Совские пруды: огонь охватил 800 квадратных метров

10 мая, 12:12 • 4750 просмотра

США, Украина и Европа выдвинули путину 22 условия для прекращения огня - СМИ

10 мая, 12:30 • 10704 просмотра

Если путин не вернется на путь мира, мы с Трампом усилим военную помощь Украине – Стармер

10 мая, 13:14 • 7518 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 21447 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 131345 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 144111 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 127145 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 188361 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 10836 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 65419 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 42986 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 50058 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 58664 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

россия атаковала Харьковщину: есть пострадавшие среди мирных жителей

Киев • УНН

 • 40 просмотра

10 мая российские войска нанесли авиаудары по Купянску и ударили FPV-дроном по Благодатновке. В результате обстрелов пострадали трое гражданских, у них острая реакция на стресс.

россия атаковала Харьковщину: есть пострадавшие среди мирных жителей

В субботу, 10 мая, российская армия обстреляла г. Купянск и с. Благодатовка в Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

По данным следствия, 10 мая, начиная с 15:30, российские военные нанесли серию авиаударов по Купянску. В городе повреждены жилые дома и автомобиль

- говорится в сообщении.

В результате попадания одного из КАБов пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина и 76-летняя женщина испытали острую реакцию на стресс.

Кроме того, около 18:50 ВС РФ ударили FPV-дроном по с. Благодатовка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с жилым домом. У 69-летней женщины - острый шок.

Напомним

россия по решению путина объявила "перемирие" в дни 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. С полуночи 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, заявили в кремле. Там назвали "перемирие" путина на 9 мая "тестом готовности" к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной.    

В СНБО заявили, что минобороны рф распространяет лживые обвинения Украины в нарушении перемирия. На самом деле, рф нарушает свое же "перемирие", избивая дронами по гражданским на Харьковщине, нанося авиаудары по Сумщине и атакуя на фронте.

Двое погибших и двое раненых: последствия российской агрессии в Донецкой области во время "перемирия"10.05.25, 12:58 • 3150 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Украина
Купянск
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,147.90
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,499.19