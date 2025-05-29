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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
28 мая, 17:16 • 16604 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Вознесение Господне и Международный день миротворцев ООН: что отмечают 29 мая

Киев • УНН

 • 262 просмотра

29 мая отмечают Вознесение Господне, Международный день миротворцев ООН и вспоминают покорение Эвереста. Также отмечают Всемирный день коров и здоровья пищеварительной системы.

Вознесение Господне и Международный день миротворцев ООН: что отмечают 29 мая

29 мая отмечают Международный день миротворцев ООН, вспоминают альпинистов, покоривших Эверест, а христиане празднуют Вознесение Господне. Об этом сообщает УНН.

Праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне – один из главных праздников в христианской традиции, который символически завершает земную жизнь и служение Иисуса Христа. Праздник посвящен событию, когда он, после своего воскресения, вознесся телесно на небо в присутствии апостолов.

Праздник приходится на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг, согласно евангельскому преданию.

29 мая в Украине будет дождливо, на западе и севере - сильные осадки - Диденко28.05.25, 13:44 • 1578 просмотров

Международный день миротворцев ООН

Праздник ежегодно отмечают 29 мая с целью отметить вклад миротворцев, которые рискуют жизнью ради мира и стабильности в разных регионах мира. Этот день был установлен в 2002 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Всемирный день коров

Это неофициальный праздник, но в некоторых странах и общинах проводятся события, чтобы отметить важность коров в сельском хозяйстве, культуре и религии.

Во многих культурах, в частности, в Индии корова является священным животным.

Международный день Эвереста

Эверест – самая высокая гора на планете.

29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари из Новой Зеландии и Тенцинг Норгей, шерп из Непала, стали первыми людьми, кто успешно поднялся на вершину Эвереста (8848 м). Это достижение стало выдающейся вехой в истории альпинизма.

После смерти Эдмунда Хиллари в 2008 году правительство Непала объявило 29 мая Международным днем Эвереста, чтобы почтить его и всех альпинистов и гидов, которые посвятили себя покорению и изучению Гималаев.

Всемирный день здоровья пищеварительной системы

В этот день особое внимание обращают на болезни желудочно-кишечного тракта, который является важным механизмом в организме человека. Этот день основала Всемирная гастроэнтерологическая организация (WGO) в 2004 году, чтобы повысить осведомленность о болезнях ЖКТ и способствовать здоровому образу жизни.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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