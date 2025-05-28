29 мая в Украине будет дождливо, на западе и севере - сильные осадки - Диденко

В Украине в четверг, 29 мая, будет, в основном, дождливая погода. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Сильные осадки ожидаются на западе и севере, а также в большинстве центральных областей. На юге и востоке дожди будут местами.

На западе страны температура воздуха будет колебаться от +15 до +19 градусов. Самыми теплыми будут восточные области - +23+26 градусов. На остальной территории Украины ожидается температура воздуха, которую мы будем с восхищением и благодарностью вспоминать в июле - +19+24 градуса.

В Киеве 29-го мая ожидаются дожди, в течение дня около +20 градусов. Также Диденко предупредила водителей, что на дорогах будет скользко.

Держите дистанцию и, пожалуйста, сбавляйте обороты скорости в лужах при тротуарах, потому что вы защищены, а наши белые кроссовки – нет