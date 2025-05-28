29 травня в Україні дощитиме, на заході та півночі - сильні опади - Діденко
Київ • УНН
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 29 травня в Україні очікується дощова погода, особливо на заході та півночі. Температура повітря коливатиметься від +15 до +26 градусів.
В Україні в четвер, 29 травня, буде, в основному, дощова погода. Про це повідомила в Telegram синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.
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Сильні опади очікуються на заході та півночі, а також у більшості центральних областей. На півдні і сході дощі будуть місцями.
На заході країни температура повітря коливатиметься від +15 до +19 градусів. Найтеплішими будуть східні області - +23+26 градусів. На решті території України очікується температура повітря, яку ми будемо із замилуванням та вдячністю згадувати у липні - +19+24 градуси.
У Києві 29-го травня очікуються дощі, впродовж дня близько +20 градусів. Також Діденко попередила водіїв, що на дорогах буде слизько.
Тримайте дистанцію і, будь ласка, збавляйте оберти швидкості у калюжах при тротуарах, бо ви захищені, а наші білі кросівки – ні
Нагадаємо
19-20 травня в низці областей України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через грози. Виключення зафіксували у Київській, Чернігівській і Вінницький областях.