29 травня в Україні дощитиме, на заході та півночі - сильні опади - Діденко

В Україні в четвер, 29 травня, буде, в основному, дощова погода. Про це повідомила в Telegram синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

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Сильні опади очікуються на заході та півночі, а також у більшості центральних областей. На півдні і сході дощі будуть місцями.

На заході країни температура повітря коливатиметься від +15 до +19 градусів. Найтеплішими будуть східні області - +23+26 градусів. На решті території України очікується температура повітря, яку ми будемо із замилуванням та вдячністю згадувати у липні - +19+24 градуси.

У Києві 29-го травня очікуються дощі, впродовж дня близько +20 градусів. Також Діденко попередила водіїв, що на дорогах буде слизько.

Тримайте дистанцію і, будь ласка, збавляйте оберти швидкості у калюжах при тротуарах, бо ви захищені, а наші білі кросівки – ні - заявила синоптик.

Нагадаємо

19-20 травня в низці областей України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через грози. Виключення зафіксували у Київській, Чернігівській і Вінницький областях.