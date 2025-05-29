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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 17241 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Вознесіння Господнє та Міжнародний день миротворців ООН : що відзначають 29 травня

Київ • УНН

 • 640 перегляди

29 травня відзначають Вознесіння Господнє, Міжнародний день миротворців ООН та згадують підкорення Евересту. Також відзначають Всесвітній день корів і здоров’я травної системи.

Вознесіння Господнє та Міжнародний день миротворців ООН : що відзначають 29 травня

29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН, згадують альпіністів, які підкорили Еверест, а християни святкують Вознесіння Господнє. Про це повідомляє УНН.

Свято Вознесіння Господнього

Вознесіння Господнє - одне з головних свят у християнській традиції, яке символічно завершує земне життя й служіння Ісуса Христа. Свято присвячується події, коли він, після свого воскресіння, піднісся тілесно на небо в присутності апостолів.

Свято припадає на сороковий день після Великодня, завжди в четвер, згідно з євангельським переказом.

29 травня в Україні дощитиме, на заході та півночі - сильні опади - Діденко28.05.25, 13:44 • 1592 перегляди

Міжнародний день миротворців ООН

Свято щороку відзначають 29 травня з метою відзначити внесок миротворців, які ризикують життям заради миру та стабільності у різних регіонах світу. Цей день був встановлений у 2002 році Генеральною Асамблеєю ООН.

Всесвітній день корів

Це неофіційне свято, але в деяких країнах та громадах проводяться події, аби відзначити важливість корів у сільському господарстві, культурі та релігії.

У багатьох культурах, зокрема, в Індії корова є священною твариною.

Міжнародний день Евересту

Еверест – найвища гора на планеті.

29 травня 1953 року Едмунд Гілларі з Нової Зеландії та Тенцинг Норгей, шерп з Непалу, стали першими людьми, хто успішно піднявся на вершину Евересту (8848 м). Це досягнення стало визначною віхою в історії альпінізму.

Після смерті Едмунда Гілларі в 2008 році уряд Непалу оголосив 29 травня Міжнародним днем Евересту, щоб вшанувати його та всіх альпіністів і гідів, які присвятили себе підкоренню і вивченню Гімалаїв.

Всесвітній день здоров’я травної системи

У цей день особливу увагу звертають на хвороби шлунково-кишкового тракту, який є важливим механізмом у організмі людини. Цей день започаткувала Всесвітня гастроентерологічна організація (WGO) у 2004 році, щоб підвищити обізнаність про хвороби ШКТ та сприяти здоровому способу життя.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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