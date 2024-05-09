Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что сегодняшнее голосование в парламенте "было окончательное увольнение" Александра Кубракова, который занимал должность вице-премьер-министра, на фоне сообщений о возможной новой должности для него, пишет УНН.

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"Да, это было окончательное увольнение Кубракова. Переназначения не будет", - написал Железняк в Telegram.

Между тем "Суспільне" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" сообщило, что "уволенного с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Кубракова планируют назначить главой Министерства инфраструктуры".

Напомним

Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, тогда как сам Кубраков и премьер-министр отсутствовали на заседании.