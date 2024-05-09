Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  34786 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  63026 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  122050 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  123154 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  130238 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120760 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167337 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150391 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149570 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  285094 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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7 мая 2024, 11:15  •  246033 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  546185 просмотра

Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Украинский парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления на фоне сообщений о его потенциальном назначении на должность главы Министерства инфраструктуры.

политика •   •  2209 просмотра
Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях

российские войска обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях, повредив транспортные средства и здания, обошлось без жертв среди личного состава.

Война •   •  2476 просмотра
Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях

Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

Microsoft инвестирует $3,3 млрд в новый центр обработки данных и учебные программы по искусственному интеллекту в Висконсине, создав более 4 000 рабочих мест.

Новости Мира •   •  4530 просмотра
Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.

Новости Мира •   •  4696 просмотра
США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"

В этом году на параде ко дню победы в россии был только один танк, что свидетельствует об отвлечении значительных военных ресурсов страны на войну, которая продолжается в Украине.

Новости Мира •   •  5919 просмотра
"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"

Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ

Две нефтебазы в Юровке (Краснодарский край) подверглись ночной атаке беспилотников, которые повредили резервуары и вызвали пожар на одном из объектов.

Новости Мира •   •  5578 просмотра
Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ

"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Ирландии Харрисом мирные усилия Украины, поблагодарил Ирландию за гуманитарную помощь и договорился работать над двусторонним соглашением о безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7.

Война •   •  9002 просмотра
"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира

На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

В Перечине, Закарпатская область, мать и двоих детей госпитализировали из-за подозрения на отравление угарным газом, причиной отравления является неисправность газового котла.

Общество •   •  7061 просмотра
На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным, отметил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Криминал и ЧП •   •  34786 просмотра
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Война •   •  10642 просмотра
За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей