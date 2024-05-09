Чи можлива нова посада для Кубракова: що кажуть у парламенті
Київ • УНН
Український парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з питань відновлення на тлі повідомлень про його потенційне призначення на посаду голови Міністерства інфраструктури.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що сьогоднішнє голосування у парламенті "було остаточне звільнення" Олександра Кубракова, який обіймав посаду віцепрем'єр-міністра, на тлі повідомлень про можливу нову посаду для нього, пише УНН.
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"Так, це було остаточне звільнення Кубракова. Перепризначення не буде", - написав Железняк у Telegram.
Тим часом "Суспільне" з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу" повідомило, що "звільненого з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Кубракова планують призначити очільником Міністерства інфраструктури".
Нагадаємо
Український парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з питань відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, тоді як сам Кубраков і прем'єр-міністр були відсутні на засіданні.