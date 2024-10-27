Возле Тель-Авива грузовик протаранил остановку: есть раненые

Грузовик влетел в людей на остановке возле израильского Тель-Авива, пока известно о 16 раненых. Полиция подозревает, что это теракт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Сообщается, что грузовик, вероятно, протаранил автобусную остановку в районе Глилот, к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля.

Отмечается, что в этом районе расположена штаб-квартира "Моссада", а также несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛа, в том числе группа разведки сигналов "Подразделение 8200".

Полиция подозревает, что протаранение грузовика под Тель-Авивом было террористическим актом. Сейчас на месте медики и правоохранители.

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