Біля Тель-Авіва вантажівка протаранила зупинку: є поранені
Київ • УНН
У районі Глілот поблизу Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, поранивши 16 людей. Поліція розглядає інцидент як можливий теракт, оскільки поруч розташовані важливі розвідувальні об'єкти.
Вантажівка влетіла в людей на зупинці біля ізраїльського Тель-Авіва, наразі відомо про 16 поранених. Поліція підозрює, що це теракт. Про це УНН повідомляє із посиланням на Times of Israel.
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Повідомляється, що вантажівка, ймовірно, протаранила автобусну зупинку в районі Глілот, на північ від Тель-Авіва в центральній частині Ізраїлю.
Зазначається, що в цьому районі розташована штаб-квартира "Моссаду", а також кілька розвідувальних підрозділів ЦАХАЛу, в тому числі група розвідки сигналів "Підрозділ 8200".
Поліція підозрює, що протаранення вантажівки під Тель-Авівом було терористичним актом. Наразі на місці медики і правоохоронці.
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