Воздушные Силы уничтожили две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона

Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Украинки Ксения Байло и София Лыскун завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по прыжкам в воду в Сиане, Китай.