В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-59

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

На бизнес-конференцию Mind Entrepreneur Summit 2024 пришли люди в костюмах гусей с лозунгом "Щипай меня - не трогай бизнес!" Их заметили в зале во время видеовыступления Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который известен своей противоречивой позицией по налогообложению малого бизнеса.