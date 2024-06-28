Киев • УНН
Воздушные силы ВС Украины сообщили об операции по противовоздушной обороне против вражеского разведывательного беспилотника в Одесской области, а городской голова предупредил о потенциальной угрозе баллистических ракет со стороны Крыма.
Воздушные силы ВСУ сообщили о работе ПВО по вражескому разведывательному дрону в Одесской области, пишет УНН.
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"Одесская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил в Telegram об "угрозе баллистики из Крыма".
По Одесской области ночью враг нанес удар баллистикой, повреждено административное здание26 июня 2024, 05:43 • 23887 просмотров