Второй раз за неделю: пассажир попал под поезд в метро Киева, есть изменения в работе подземки 47 минут назад • 6763 просмотра

Проезд к вокзалу в Киеве освободили после частичного блокирования, поезда курсируют по расписанию час назад • 7226 просмотра

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