Киев • УНН
Противник нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре в Одесской области, повредив административное здание в промышленном секторе, но никто не пострадал.
Российские войска ночью нанесли удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре в Одесской области, повредив административное здание в промышленном секторе, но никто не пострадал, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Ночью враг нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали
Масштабный пожар в Одессе после атаки рф потушили: спасатели показали ликвидацию последствий24 июня 2024, 09:27 • 26848 просмотров