По Одещині вночі ворог завдав удар балістикою, пошкоджено адміністративну будівлю
Київ • УНН
Противник завдав удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі в Одеській області, пошкодивши адміністративну будівлю в промисловому секторі, але ніхто не постраждав.
Російські війська вночі завдали удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі в Одеській області, пошкодивши адміністративну будівлю в промисловому секторі, але ніхто не постраждав, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Уночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали
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