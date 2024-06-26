По Одещині вночі ворог завдав удар балістикою, пошкоджено адміністративну будівлю

Російські війська вночі завдали удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі в Одеській області, пошкодивши адміністративну будівлю в промисловому секторі, але ніхто не постраждав, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Уночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали